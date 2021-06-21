Препарат COVID-19 на основе травяной формулы – гранулы Тай Шен, разработанный компанией Beijing Handian Pharmaceutical Co. Ltd. будет запущен в продажу в ближайшее время
 

Препарат COVID-19 на основе травяной формулы – гранулы Тай Шен, разработанный компанией Beijing Handian Pharmaceutical Co. Ltd. будет запущен в продажу в ближайшее время

21.06.2021, 15:54, Новости
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Исследовательская группа медицинского центра Beijing-Handian Pharmaceutical разработала препарат COVID-19 – гранулы Тай Шен (Handian Tai Shen Granules) – на основе древнего китайского средства для лечения простуды и влажности при болезни Тайинь. Древняя формула была проверена во время борьбы с вирусом Эбола в 2015 году. В январе 2020 года компания организовала исследовательскую группу для анализа пациентов COVID-19, проведения идентификации ТКМ и исследования препарата.

Компоненты этой формулы способны устранять сырость и помутнения, а также, выводить токсины, что придает ей противопростудный, устраняющий сырость и противовирусный эффекты. Согласно теории традиционной китайской медицины, она исправляет холодно-влажную конституцию тайинь и восстанавливает баланс инь-ян в организме, что может помочь пациентам восстановить иммунитет и предотвращает воздействие вируса на селезенку и повреждения организма.

Препарат COVID-19 на основе травяной формулы – гранулы Тай Шен, разработанный компанией Beijing Handian Pharmaceutical Co. Ltd. будет запущен в продажу

В марте 2020 года это средство было назначено профессиональным врачом во время борьбы с COVID-19 в Хубэе, и его эффективность была клинически доказана.
В мае 2020 года было начато фармакодинамическое исследование гранул Тай Шен против COVID-19 «in vitro», результаты которого подтвердили его эффективность.
В ноябре 2020 года, благодаря сотрудничеству с Институтом традиционной китайской медицины Китайской академии традиционной китайской медицины (организация, сертифицированная по GLP) и другими учреждениями по фармакологическим и фармакодинамическим исследованиям, были завершены фармакодинамические испытания «in vivo» на животных, и результаты подтвердили свою эффективность.
В июне 2021 года было завершено токсикологическое исследование, которое показало высокую надёжность.
На данный момент исследования гранул Тай Шен завершены и готовы к регистрации и запуску нового препарата, который в дальнейшем может пройти международную клиническую валидацию и наладить сотрудничество с зарубежными профильными учреждениями для создания новых терапевтических препаратов для лечения COVID-19.

Для получения дополнительной информации или делового сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь:

Xiaoteng Bai

Менеджер по брендингу и стратегии

Beijing Handian Science& Technology (Group) Co., Ltd.

Электронная почта: [email protected]

Телефон: +86 010 5690 3502

Веб-сайт: http://www.handian.com/en/



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