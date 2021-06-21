Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы

У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ.

У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.

Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.

Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в мире и в РФ резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными.