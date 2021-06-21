 

Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса

21.06.2021, 15:47, Новости дня
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Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем.



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