После предсказания победы «Единой России» на парламентских выборах кота Ахилла вернули в Эрмитаж

Всероссийский клуб политической экспертизы пригласил кота Ахилла для предсказания победителя на осенних парламентских выборов.

Оракул сделал свой выбор в пользу партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло в открытом формате. Для участия в нем были приглашены журналисты изданий, имеющих аккредитацию для работы в Государственной думе.

В ходе процедуры коту необходимо было сделать выбор между мисками, закреплёнными за каждой политической партией: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия — Патриоты За Правду», «Новые Люди» и «Родина».

Поначалу Ахилл отказывался подходить к одной из мисок на столе, но при виде лазерной указки сделал уверенный прыжок в сторону «Единой России», из которой и начал есть.

– Собственно говоря, выбор, сделанный котом, отражает реальные предпочтения избирателя. Миска «Единой России» больше, корм в ней более сытный. Миска КПРФ на любителя. В ней, конечно, лучшее в мире советское мороженое, но иногда от него болит горло. В принципе Ахилл подтвердил прогнозы лучших политологов страны, — заявила эксперт Дарья Кислицына.

После завершения мероприятия кота Ахилла лишили статуса инвалида и восстановили в должности мышелова Эрмитажа, вручили грамоту почётного работника культуры России и отправили в Санкт-Петербург на бизнес-джете депутата Госдумы, пожелавшего остаться анонимным. После возвращения в музей коту заменили наполнитель в личном малахитовом лотке.

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