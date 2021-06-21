Ученые нашли взаимосвязь синдрома разбитого сердца и стресса

Сильный стресс может провести к развитию синдрома разбитого сердца. Такого мнения придерживаются ученые, которые провели исследование на эту тему.

При стрессе образуются две молекулы, которые провоцируют синдром разбитого сердца. Также он получил название кардиомиопатия такоцубо. При данном состоянии ослабляется левый желудочек сердца, ответственный за процесс перекачки крови. Чаще всего синдром появляется в результате острого эмоционального потрясения и выброса адреналина. Опасность заключается в том, что симптомы очень похожи на сердечный приступ.

Речь идет о молекулах микроРНК-16 и микроРНК-26a. Нижняя часть сердца практически перестает биться, а верхняя начинает делать это сильнее. Аналогичные процессы происходят, когда происходит увеличение воздействия молекул.

Стрессовое состояние, продолжающееся длительное время, таким же образом влияет на человека. По словам ученых, проблема заключается в том, что выявить такоцубо можно только после того, как данное состояние наступит.

Источник: lenta.ru