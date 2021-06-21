Американец назвал отличия празднования дня рождения в США и России

Американец, проживающий в России, назвал отличия празднования дня рождения в РФ и США. Они отличаются во многом, от места проведения торжеств до торта и подарков.

Все народы имеют свои обычаи и традиции, в том числе отмечать те или иные праздники. Проживающий в РФ блогер Джейкоб, ранее живший в США, рассказал, насколько отличается организация торжеств ко Дню рождения у американцев и россиян. Так, в Соединенных Штатах семейные празднества организовывают в кафе, ресторанах и подобных заведениях. В РФ же чаще предпочитают собирать гостей дома, в квартире или загородной даче.

Еще одним отличием американец называет подарки, стоимость которых в РФ принято скрывать. Причиной тому является традиция не выделять кого-либо из гостей более дорогостоящим подарком. В Соединенных Штатах же наоборот принято дарить презенты, не только не скрывая их стоимость, но и не отрывая ценники. Это объясняется более расширенной практикой обмена или возврата товара, если он не подошел владельцу, независимо от того, покупал ли он его сам или получил в подарок.

Отличается от заокеанского даже торт, который принято ставить на стол в РФ на день рождения. Американцы вообще в такой праздник не едят полноценный торт, предпочитая небольшой кусок десерта. Причем его не покупают ни именинник, ни гости. Чаще всего его предоставляет бесплатно администрация кафе, или ресторана, в которой происходит торжество. Как пишет «Ньюинформ», чтобы хозяин заведения учел это обстоятельство, следует просто заранее уведомить его о праздновании дня рождения.

Источник: newinform.com