Исследователи доказали существование вещих снов

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21.06.2021, 15:38, Разное
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Исследователи на основе опытов обнаружили, что сны – это не только комбинация происшествий жизни человека. Эксперты полагают, что они могут предсказывать будущее.
Результатом обрабатывания памяти являются сновидения. Сюжет, который человек видит во сне, основан на данных, которые хранятся в памяти из прошлого. Но сны бывают и вещими, предупреждая о будущем. Эрин Вамсли, нейробиолог, проводила опыт, где участвовало 48 студентов. Они спали в лаборатории, а за ними велось постоянное наблюдение. На протяжении ночи добровольцев будили до 13 раз, далее они сообщали, что же снилось. Утром подводились итоги, что из реальности было источником сюжета снов.

Как оказалось, в период образования снов мозг привлекает память из нескольких источников – это и нынешние действия и опыт прошлого. Также в сновидениях соединяются многие жизненные действия, информация, на которую люди могут даже не обратить внимание сознательно.
Дальше мозг начинает строить сценарий, продлевающий событие. В период сна проигрывается тот сюжет, который может случиться, исходя из переработанных данных, как вариант развития событий. Ситуации могут случаться уже после определенного периода времени и быть вариантом формирования жизненных приключений.

Источник: smolnarod.ru



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