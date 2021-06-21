 

Помощник нардепа Куницкого объяснил стрельбу на парковке в Харькове

21.06.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, он попросил водителя Audi отъехать от зарядной станции на свободное место, но оппонент вышел из машины, ударил Никонова и наступил на ногу, не давая отойти, а после попытки оттолкнуть ударил в висок кулаком.

“Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет, при этом дважды предупреждая нападающего о том, что в случае продолжения его нападения буду вынужден применить его для самозащиты. После каждого предупреждения я делал предупредительный выстрел в землю, и так сделал дважды”, – написал Никонов.

По словам помощника нардепа, пулю в палец на ноге нападающий получил рикошетом.

https://www.facebook.com/Nikonov.Dmytro777/posts/2941152526142765

Бизнесмен также опубликовал видео, на котором виден фрагмент конфликта. Видно, что второй водитель ударил Никонова кулаком в голову до того, как тот достал пистолет. Этому предшествовало резкое движение Никонова – но что именно происходило, непонятно, потому что обоих участников конфликта частично закрывает автомобиль. Момента выстрела на видео нет.

По мнению Никонова, “минимальный ущерб”, нанесенный противнику, остановил нападение, а “все остальное высасывают из пальца левой ноги нападавшего”.

https://www.facebook.com/Nikonov.Dmytro777/posts/2941458669445484

По данным организации “Антикоррупционный блок участников АТО”, разрешение на ношение оружия Никонов получил как журналист, представитель компании “Общественная пресса Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / “Слуга народа” будет просить Зеленского идти на второй президентский срок

19.08 / Захарова оценила решение Литвы запретить въезд Лукашенко

22.09 / Число умерших от COVID-19 в США приближается к 200 тысячам

21.02 / Компания Toyota представила пикап Tacoma в комплектации TRD

02.03 / При взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек

24.06 / Момент аварии с перевернувшимся пьяным водителем в Москве попал на видео

27.10 / Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

13.02 / Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе президента отставку Кабмина

03.09 / Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

06.11 / Видео: Президент Байден: хорошо или плохо для России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика