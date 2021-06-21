Помощник нардепа Куницкого объяснил стрельбу на парковке в Харькове

По его словам, он попросил водителя Audi отъехать от зарядной станции на свободное место, но оппонент вышел из машины, ударил Никонова и наступил на ногу, не давая отойти, а после попытки оттолкнуть ударил в висок кулаком.

“Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет, при этом дважды предупреждая нападающего о том, что в случае продолжения его нападения буду вынужден применить его для самозащиты. После каждого предупреждения я делал предупредительный выстрел в землю, и так сделал дважды”, – написал Никонов.

По словам помощника нардепа, пулю в палец на ноге нападающий получил рикошетом.

https://www.facebook.com/Nikonov.Dmytro777/posts/2941152526142765

Бизнесмен также опубликовал видео, на котором виден фрагмент конфликта. Видно, что второй водитель ударил Никонова кулаком в голову до того, как тот достал пистолет. Этому предшествовало резкое движение Никонова – но что именно происходило, непонятно, потому что обоих участников конфликта частично закрывает автомобиль. Момента выстрела на видео нет.

По мнению Никонова, “минимальный ущерб”, нанесенный противнику, остановил нападение, а “все остальное высасывают из пальца левой ноги нападавшего”.

https://www.facebook.com/Nikonov.Dmytro777/posts/2941458669445484

По данным организации “Антикоррупционный блок участников АТО”, разрешение на ношение оружия Никонов получил как журналист, представитель компании “Общественная пресса Украины”.

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