 

“Не понимаю желание создавать селфи”. Цискаридзе выложил необычное селфи в Международный день селфи

21.06.2021, 15:36, Новости дня
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Об этом 47-летний артист написал у себя в Instagram, сопроводив текст собственным селфи на фоне цветущих лотосов.

“Как былой противник социальных сетей, не всегда понимаю желание создавать так много селфи, так как зачастую в них нет никакого смысла, кроме самолюбования. Но есть селфи с близкими людьми или же селфи на память о каком-то необычном событии, путешествии, особой дате или просто хорошем настроении – это совсем другое. Астраханские лотосы меня тогда очень впечатлили!” – написал Цискаридзе.

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A post shared by Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

Контекст:

В 2013 году selfie было объявлено словом года и включено в Оксфордский онлайн-словарь.

Первым в мире селфи считается автофотопортрет Роберта Корнелиуса, сделанный в 1839 году.

Самое раннее найденное составителями Оксфордского словаря письменное употребление слова selfie было в сообщении от 13 сентября 2002 года на австралийском интернет-форуме на сайте ABC. Автор сообщения сказал, что это тогда было обычное сленговое слово.

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореаграфическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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