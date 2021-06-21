 

Во Львове в ДТП попали патрульные, сопровождавшие младенца в больницу, пять человек получили травмы

21.06.2021, 15:36, Новости дня
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Авария произошла ночью с 20-го на 21 июня. По словам полицейских, в 2315 к ним обратился местный житель, сообщил, что его девятимесячному ребенку очень плохо, и попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.

Родители вызвали на место такси. Полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение.

“На перекрестке площадей Резни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных”, – говорится в сообщении.

В результате столкновения повреждены оба автомобиля. Травмированы два пешехода и три полицейских – их осмотрели медики и отпустили домой.

Ребенка доставили в больницу и передали врачам.

https://www.facebook.com/lvivpolice/posts/2679305965704492

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, после столкновения автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.

https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4168617643191829

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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