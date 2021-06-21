 

“Все откровеннее и откровеннее”, “И как она на ощупь?” Участник Little Big Прусикин на камеру потрогал голую грудь Таюрской

21.06.2021, 15:36, Новости дня
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Пара позирует в кадре без одежды на фоне огромного количества экземпляров российского таблоида, разместившего их на обложке в компании экс-супруги Прусикина, певицы Ирины Смелой. 

Прусикин во время съемки прикрывает рукой обнаженную грудь Таюрской.

Артистка отметила, что фото опубликовано в поддержку их будущего трека “Илья да Софья – Ой да на рэйве”. 

“Все откровеннее и откровеннее”, – написали фолловеры.

“И как они на ощупь?” – поинтересовались пользователи сети.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов, Сергей Макаров и Софья Таюрская, которая присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

В августе 2020 года фронтмен группы Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая), объявив о разводе. 

В мае 2021-го года Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. По словам Прусикина, они стали парой после того, как они “переспали по пьяни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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