“Все откровеннее и откровеннее”, “И как она на ощупь?” Участник Little Big Прусикин на камеру потрогал голую грудь Таюрской

Пара позирует в кадре без одежды на фоне огромного количества экземпляров российского таблоида, разместившего их на обложке в компании экс-супруги Прусикина, певицы Ирины Смелой.

Прусикин во время съемки прикрывает рукой обнаженную грудь Таюрской.

Артистка отметила, что фото опубликовано в поддержку их будущего трека “Илья да Софья – Ой да на рэйве”.

“Все откровеннее и откровеннее”, – написали фолловеры.

“И как они на ощупь?” – поинтересовались пользователи сети.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов, Сергей Макаров и Софья Таюрская, которая присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

В августе 2020 года фронтмен группы Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая), объявив о разводе.

В мае 2021-го года Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. По словам Прусикина, они стали парой после того, как они “переспали по пьяни”.

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