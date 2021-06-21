 

Нардеп Камельчук, который отрицал существование COVID-19, заявил, что выступит в ПАСЕ на тему COVID-паспортов

21.06.2021, 15:36, Новости дня
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“Нужно сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом”, – написал политик в Facebook.

https://www.facebook.com/yuriy.kamelchuk/posts/4439305532781187

Летняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге 21 июня. Дебаты о COVID-сертификатах запланированы на 22 июня.

Контекст:

Камельчук известен тем, что называл COVID-19 “выдуманной болезнью”. Кроме этого, он говорил, что вакцинация от коронавируса “приносит смерти”, а политики демонстрируют “псевдовакцинацию”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 21 июня в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено 178,6 млн случаев инфекции, умерли 3,9 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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