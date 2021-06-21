 

Daily Telegraph – Лондон запретит вступать в брак до 18 лет

21.06.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас в Англии можно вступить в брак с 16 лет, но при согласии родителей. Однако, по мнению властей, многие злоупотребляют этим послаблением, заключая традиционные и религиозные браки с несовершеннолетними. Поэтому власти решили принять закон, повышающий возраст для бракосочетания до 18 лет, пишет Daily Telegraph.


Reuters

Англия поднимет минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет, пишет Daily Telegraph. На данный момент молодые люди 16 и 17 лет могут вступить в брак при наличии разрешения родителей.

Как говорят законодатели, изначально они думали, что тем самым защитят молодых людей от того, чтобы совершить ошибку слишком ранним браком. Но в итоге, по их словам, это правило стали использовать во вред самим детям.

В 2017 году, например, официально с согласия родителей в брак вступили 43 мальчика и 140 девочек, но активисты говорят, что эти цифры, вероятно, не охватывают тех, кто женился незаконно, заключив только религиозный брак. И большая часть таких бракосочетаний совершалась насильно по культурным и религиозным традициям.

Поэтому бывший канцлер казначейства Саджид Джавид предложил закон о повышении возраста вступления в брак. А министр юстиции Роберт Бакленд так это прокомментировал: «Мы лидеры по защите детей в мире. У нас одно из лучших законодательств в мире». Так что, по его словам, которые приводит Daily Telegraph, пора принять этот закон, чтобы защитить молодых людей.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / В Японии выпустят карманный кондиционер Reon Pocket 2

18.12 / Guardian – «легализация материалов американских спецслужб» — Путин опроверг обвинения в отравлении Навального

17.09 / Захарова заявила о нежелании РФ быть кровожадной при ответе на санкции

03.03 / Обозреватель Figaro – мечта Байдена об альянсе демократий рискует разбиться об интересы союзников

17.08 / Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

04.12 / Корреспондент – Украина хочет проводить больше учений с НАТО в Чёрном море

21.06 / ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена

09.07 / Депутат Рады обнародовал запись «переговоров» Путина и Порошенко

09.11 / В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

11.03 / Команды Роналду и Месси не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика