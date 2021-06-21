Колумнист Spiegel – Запад игнорировал призывы Путина к сближению — и теперь пожинает плоды

В начале своей президентской карьеры Владимир Путин неоднократно предпринимал шаги по сближению с западными странами, пишет колумнист Der Spiegel Франциска Аугштайн. Несмотря на все сигналы, холодная война «в умах» европейских и американских политиков никогда не прекращалась, они всегда находили повод для недовольства. Журналистка уверена: утверждать, что РФ в последнее время приближается к границам НАТО, можно лишь в качестве шутки.



Reuters

Не только древнегреческая философия, но и личности самих философов производят на потомков сильное впечатление. Чуть меньше чем за 500 лет до наступления нашей эры, когда боги были ещё живы, Анаксагору сообщили, что его сын умер. Говорят, что мудрый Анаксагор лаконично ответил: «Я знал, что породил смертного». Эта занимательная история довольно хорошо описывает отношение Запада к Владимиру Путину, пишет колумнист Der Spiegel Франциска Аугштайн.

Мало того, что Алексей Навальный заключен в тюрьму, его сторонники также подвергаются преследованиям, считает автор статьи. По её словам, Путин сделал всё для того, чтобы его могли избрать на следующий срок. Многие журналисты приходят к выводу, что теперь Путин показывает «своё истинное лицо»: они давно знали, что он «автократ и диктатор», отмечает Аугштайн.

За этим суждением стоит предположение, что Путин всегда был одинаковым, всегда был самим собой, на него не влияли внешние события, подчёркивает журналистка. Западные политики и правительства, напротив, считают себя «благонамеренными, любезными, дипломатически гибкими партнерами», которым только и приходиться реагировать на новые агрессивные действия со стороны России, прежде всего на аннексию Крыма* в 2014 г., экономическими санкциями и наращиванием вооружений на границе с Россией.

Западные правительства постоянно ссылаются на права человека. По мнению автора, их позиция была бы более убедительной, если бы в этом контексте упоминали и некоторые другие государства, например, Саудовскую Аравию, в которой казни и пытки считаются нормой. Запад мирится с этим, потому что Саудовская Аравия — «друг». Что касается России, то, скорее всего, «в умах» холодная война всё ещё продолжается. К самому Путину стоит присмотреться поближе, считает автор статьи.

Путин хорошо знает Запад. Он говорит по-немецки. Назвать Путина своим преемником — хорошая идея «никудышного» президента Бориса Ельцина, предполагает автор. Поскольку Ельцин построил российскую экономику на неолиберальных принципах, Запад считал его отличным партнёром, и не имело значения то, что с ней случится в итоге. По словам журналистки, стоит отметить, что Путин не захватывал власть, ему пришлось восстанавливать разрушенную страну, которую после себя оставил Ельцин. Она уверена: при Ельцине в РФ «всё было коррумпировано насквозь», а при Путине «масштабы коррупции довольно обозримы и предсказуемы для граждан». Подобные обстоятельства в Германии немыслимы. В огромной России, конечно, преуспеть в этом деле — «смелая затея». Именно поэтому, по её мнению, Путин находит реальную поддержку на выборах не столько среди образованной элиты, сколько, вероятно, среди людей, находящихся за сотни километров от Москвы.

В 2001 году Путин выступил в германском бундестаге с речью. Несколько фраз он произнёс на немецком языке. Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. Он также добивался для РФ членства в НАТО. Депутаты вставали и аплодировали. Но с тех пор почти ничего не изменилось. Как отмечает автор статьи, Запад всегда был недоволен Россией. В 2007 году Путин повторил попытку на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин предупреждал и заклинал аудиторию: продолжение политики Запада против России, включая интервенции, не санкционированные Советом Безопасности ООН, например, в Югославии в 1999 году, нанесёт огромный ущерб отношениям между Западом и Россией. По её словам, он просил и призывал: «Мы, Россия, хотим с вами сотрудничать». Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший в то время пост министра иностранных дел Германии, в своей речи никак не отреагировал на сигналы к сближению со стороны Путина. В те годы один кремлёвский чиновник заявил журналисту: «Мы можем делать то, что хотим. Мы вам не нравимся».

Когда в 2011 году в Ливии разразилась гражданская война, РФ позволила Совету Безопасности ООН создать бесполётную зону для сдерживания бомбардировок и защиты гражданского населения. Франция и Великобритания воспользовались этим, и США последовали их примеру, чтобы свергнуть ливийского лидера Муаммара Каддафи. С тех пор Ливия всё ещё находится в состоянии гражданской войны. О государственности в стране больше не может быть и речи. По мнению автора, в Кремле почувствовали себя обманутыми и сделали соответствующие выводы, в том числе и для политики в Сирии.

В РФ также думают о бессмысленных войнах в Афганистане и Ираке, которые велись во имя демократии. Долгосрочная операция НАТО в Афганистане мало что принесла. После свержения Саддама Хусейна Ирак стал «неуправляемым», большинство граждан сказали бы, что «при диктаторе им жилось лучше, чем сегодня». Кремль помнит и бомбардировки Югославии войсками НАТО в 1999 году, противоречащие нормам международного права. В Кремле задаются вопросом, почему Запад был недоволен Россией, когда она боролась с террористами в Чечне.

Автор статьи признаётся, что она не из тех, кто причисляет себя к «друзьям России», она лишь констатирует факты. Эксперт по Восточной Европе Вильфрид Джилге недавно писал, что РФ со своими вооруженными силами и военными учениями приближается к границам НАТО.

Утверждать такое, по мнению журналистки, возможно лишь в качестве шутки. Наоборот, с принятием новых членов НАТО ещё больше сдвинуло свои границы в сторону России. Путин не собирается вторгаться в страны Прибалтики, Польшу или Украину, он об этом говорил. Но поскольку Запад считает его «диктатором с имперскими амбициями», его словам не верят.

Никто не знает, что планируют Путин и его советники, это просто «гадание на кофейной гуще». Фактически, РФ в последние несколько лет вновь пыталась пойти на сближение с Западом и предлагала себя в качестве партнёра. Из-за отсутствия реакции Путин попытался установить контакты где-то ещё, например, с Китаем. Поскольку Китай воспринимается на Западе как гораздо большая угроза, чем Россия, это также отрицательно сказывается на репутации Путина, пишет Аугштайн.

Реальность, описанная в словах Анаксагора, упомянутого в начале статьи, относится не столько к России, сколько к позиции Запада. РФ рассматривается как потенциальный противник. «Я знал, что породил смертного». Запад также давно знал, что Россия, как считает автор, «слаба и не представляет никакой опасности», и всё же НАТО было необходимо вооружаться ещё сильнее. Плохая комбинация: с одной стороны, бывший президент США Барак Обама называет Россию просто «региональной державой». В то же самое время, однако, её клеймят «агрессивной». Это сложно понять, резюмирует колумнист Der Spiegel Франциска Аугштайн.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

