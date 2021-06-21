Guardian – локдауны не помогли — больше половины европейских городов живут с грязным воздухом

Европейское агентство по окружающей среде выяснило, что в большей части городов Европы содержание в атмосфере крупных твёрдых частиц превышает нормы ВОЗ, пишет The Guardian. При этом, как сообщают эксперты ведомства, прошлогодние коронавирусные ограничения исправить ситуацию не помогли: хотя на фоне локдаунов доля других загрязнителей в составе воздуха всё же сократилась, именно твёрдые частицы — наиболее опасная из всех токсичных примесей — по-прежнему обнаруживаются в атмосфере в повышенной концентрации.



Reuters

Несмотря на сокращение выхлопов вредных веществ в прошлом году в связи с введением карантинных мер в Европе, более половины европейских городов по-прежнему страдают от загрязнения воздуха, пишет The Guardian со ссылкой на свежие данные, собранные Европейским агентством по окружающей среде (EEA).

Как пишет британская газета, ведомство проанализировало данные о качестве воздуха в 323 городах континента за 2019 и 2020 годы и обнаружило, что лишь в 127 из них — то есть, в 40% — уровень твёрдых взвешенных частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5) не превышает рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по их предельной концентрации в атмосфере. Частицы PM представляют наибольшую опасность для здоровья человека среди всех основных загрязнителей воздуха — по всей Европе они вызывают более 400 тыс. преждевременных смертей в год, напоминает обозреватель The Guardian.

По информации EEA, особенно сильно воздух загрязнён в Восточной Европе, где для выработки энергии до сих пор активно используют каменный уголь: среди исследованных городов первое место по загрязнённости атмосферы занял польский город Новы-Сонч, а третье — хорватский Славонски-Брод. Второе место досталось итальянской Кремоне, где повышенную концентрацию загрязнителей создают промышленные предприятия, а также особенности местной географии, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, «самыми чистыми» европейскими городами оказались Умео (Швеция), Тампере (Финляндия) и Фуншал (Португалия).

Данные, представленные EEA, отражают только среднюю концентрацию загрязнителей в атмосфере за два года, и не охватывают все города Европы, поскольку соответствующие измерения не везде проводятся регулярно, говорится в статье британской газеты. Кроме того, в исследование ведомства не вошли британские населённые пункты, поскольку правительство Соединённого королевства ранее приняло решение прекратить членство EEA — даже несмотря на то, что ряд других европейских стран, не входящих в ЕС, включая Турцию, Швейцарию и Норвегию, в него всё же входят.

Как заявили представители EEA, в результате ограничительных мер, введённых в Европе из-за пандемии коронавируса, в атмосфере значительно сократилась концентрация диоксида азота — токсичного газа, который содержится в выхлопах дизельных двигателей, — однако уровень твёрдых частиц остался достаточно высоким. В частности, после локдаунов в апреле 2020 года содержание диоксида азота в некоторых городах упало на 60%, тогда как содержание PM диаметром менее 10 мкм (PM 10) уменьшилось лишь на 20-30%, уточняет обозреватель The Guardian. По оценке экспертов EEA, это объясняется тем, что твёрдые частицы выбрасывают в атмосферу не только двигатели внутреннего сгорания, но и, например, дровяные котлы отопления и другие нагревательные устройства, использующие горючее топливо, промышленные объекты, а также сельскохозяйственные предприятия, которые, применяя удобрения и навоз, загрязняют воздух аммиаком, образующим соединения с другими загрязнителями и формирующим таким образом твёрдые частицы.

«Хотя качество воздуха за минувшие годы значительно улучшилось, во многих городах по всей Европе уровень загрязнения атмосферы остаётся упорно высоким», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор EEA Ханс Брюйникс. По словам Брюйникса, его ведомство планирует создать специальный интернет-ресурс, на котором будут публиковаться актуальные данные о состоянии атмосферы европейский городов, дабы граждане европейских стран получили возможность призвать местные власти к решению соответствующих проблем.