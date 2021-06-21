Сикорский – для немцев Прибалтика и Польша — «противотанковые мины», которые остановят Россию

В НАТО есть общая точка зрения на «российскую угрозу», однако это не означает, что все страны-члены действуют в соответствии с ней, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Der Spiegel. Как считает политик, «немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России» благодаря Польше и странам Прибалтики, которые защищают «более богатые государства на Западе», не получая достаточных гарантий в ответ. По его словам, «России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись».



Reuters

По словам бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Европа будет «почти полностью беззащитна» в случае вооруженного нападения со стороны России. Неравномерное соотношение сил можно проиллюстрировать несколькими цифрами: в арсенале Германии около 250 боевых танков, Франции и Великобритании — менее 230, РФ — 13 тыс. Не все из них в состоянии полной боевой готовности, но перевес РФ «огромен», заявил Сикорский в интервью Der Spiegel.

Многие не верят, что танки действительно по-прежнему представляют угрозу для Европы, однако «стоит лишь спросить украинцев», которым «хорошо известна угроза, исходящая от российской танковой армии», утверждает Сикорский. «На украинской и белорусской границе мы только что стали свидетелями крупнейшего за последние десятилетия развертывания войск на территории Европы. Украина находилась в стратегическом окружении», — подчёркивает бывший министр. Президент Владимир Путин дал всем ясно понять, что у него «есть другие варианты в отношении Украины», кроме «дипломатии, экономического бойкота или шантажа по поводу поставок энергоносителей», считает Сикорский.

По словам Сикорского, нельзя исключать возможность перерастания военных учений в нападение. Он убеждён, что РФ не только «всесторонне модернизировала свои вооружённые силы, но и поддерживает их в постоянной боевой готовности с помощью крупномасштабных манёвров». В НАТО, напротив, американские войска в течение десятилетий не участвовали в крупномасштабных учениях в Европе, отмечает бывший глава внешнеполитического ведомства.

Когда речь заходит о уязвимости Европы перед Россией, обычно имеются в виду гибридные атаки, сочетающих в себе использование методов дезинформации и кибервойн. Однако, считает Сикорский, старые угрозы никуда не исчезли. РФ завершила вооружение Калининградской области, считает политик. Вместо старого оружия средней дальности в анклаве, расположенном между Польшей и Литвой, менее чем в 600 км от Берлина, теперь размещены ракеты «Искандер», которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. «Другими словами, РФ может использовать это оружие для достижения стратегической цели — немецкой столицы, — уверен Сикорский. — Но в Германии это не привлекло внимания, никто это не обсуждал. В прошлом миллионы немцев выходили на улицы в знак протеста против такого оружия».

Сикорский подчёркивает, что у НАТО есть общая точка зрения на «российскую угрозу», но это не означает, что все страны-члены действуют в соответствии с ней. По его словам, «немцы просто не чувствуют угрозы со стороны России», что во многом связано с географическим положением. С точки зрения Германии, считает Сикорский, сначала идёт Прибалтика, а затем Польша — это «что-то вроде противотанковых мин, которые остановят наступление России». Это даст немцам достаточно времени, чтобы приспособиться к ситуации в случае нападения. По мнению Сикорского, именно Польша защищает Германию на востоке.

Поляки не только придерживаются цели НАТО по повышению оборонных расходов до 2% национального ВВП, но и даже немного превышает её. Выгоду от этого извлекают в том числе и немцы, считает Сикорский. Другие государства, входившие в состав Советского Союза, также фактически используют свои относительно высокие расходы на оборону для «защиты более богатых государств на Западе», которые, в свою очередь, намного меньше делают для их защиты.

Несмотря на то что Европа тратит на свою армию во много раз больше, чем Россия, РФ тратит в десять раз больше, чем Украина. Если случится ещё один конфликт, Украина окажется в очень невыгодном положении, считает Сикорский. «Послевоенное табу уже снято: Москва аннексировала чужую территорию в Крыму* и работает над изменением границ в Донбассе, — считает Сикорский. — Но многих на Западе это не сильно потрясло». Бывший министр имеет в виду прежде всего немцев: «России придётся вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы проснулись».

При этом, поясняет Сикорский, он не считает, что в ближайшем будущем должно обязательно случится что-то плохое. Однако его пугает то, что делают российские военные. По его словам, они проводили учения по вторжению в Прибалтику и Польшу, а также инсценировали взрыв ядерной бомбы над территорией НАТО. «Русские называют это деэскалацией, потому что они верят, что могут остановить нас и разрешить конфликт на своих условиях. И возможно они не ошиблись», — подчёркивает Сикорский.

Газопровод «Северный поток — 2» является основным предметом разногласий в отношениях между ЕС и Россией. Сопротивление проекту объясняется тем, поясняет Сикорский, что торговля российским газом была «постоянным источником коррупции на Украине». РФ теперь также «коррумпировала политику Германии», и, если по «Северному потоку — 2» в Германию будет поступать больше газа, коррупция станет ещё сильней, уверен политик.

Сикорский поясняет, что именно он имеет в виду под словом «коррупция»: когда канцлер Герхард Шрёдер ещё находился у власти, он продлил гарантии федерального правительства по проекту, а через несколько недель ему предложили место в совете директоров. Возможно, это не незаконно, но, тем не менее, это являлось «массовым конфликтом интересов». В будущем, обещает Сикорский, все убедятся, что деньги от «Северного потока — 2» оказывают влияние на немецкие политические партии.

В связи с «Северным потоком — 2» на карту поставлено гораздо больше, объясняет Сикорский: «Прямой газопровод между двумя странами выгоден Германии экономически и РФ геополитически, он наносит ущерб Центральной и Восточной Европе. Президент Путин уже дал понять, что будет шантажировать Украину, угрожая перенаправить российский газ из трубопровода «Дружба» на «Северный поток». Это именно то, что мы предсказывали».

«Путин намерен помешать Украине превратиться в успешную западную демократию, потому что тогда она может стать моделью для россиян, которые смогут бросить вызов авторитаризму Путина. Но если ему удастся подчинить себе соседнюю страну с её 44-миллионным населением, то он узаконит себя в качестве правителя возрождающейся Российской империи. Ревизионистская Российская империя в авторитарном союзе с Китаем — это плохо для всей Европы, включая Германию», — утверждает Сикорский в интервью Der Spiegel.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

