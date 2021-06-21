 

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

21.06.2021, 15:28, Разное
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За минувшие сутки в Московской области был установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

В прошедшее воскресенье в регионе было выявлено 1811 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем за всё время пандемии. Больше всего жителей заболели в Солнечногорске, где зафиксировали 195 новых случаев ковида. На втором месте антирейтинга находится Королёв с 130 заражённых. Замыкает тройку лидеров Истра, где инфекцию подхватили 125 человек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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