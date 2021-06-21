Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшие сутки в Московской области был установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказали представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

В прошедшее воскресенье в регионе было выявлено 1811 новых случаев заражения, что является самым высоким показателем за всё время пандемии. Больше всего жителей заболели в Солнечногорске, где зафиксировали 195 новых случаев ковида. На втором месте антирейтинга находится Королёв с 130 заражённых. Замыкает тройку лидеров Истра, где инфекцию подхватили 125 человек, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.