 

Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга

21.06.2021, 15:28, Разное
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Ситуация в стране обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиции отказались признать итоги выборов президента и вышли на улицы Минска и других крупных городов. Правоохранители жестко разогнали акции протеста: известно о сотнях пострадавших и по крайней мере четырех погибших.

На сторону оппозиции встал Евросоюз. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне сообщил, что скоро против властей Белоруссии введут новые ограничения. По его словам, таким образом объединение намерено показать, что “государственному терроризму нет места в
XXI веке”.

Политик предположил, что санкции “поставят режим Лукашенко на колени”. Кроме того, во время выступления в Брюсселе министр выразил надежду, что в один день белорусский лидер ответит перед международным судом за “страдания, которые он нанес народу”.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко может покинуть пост уже в этом году. Политик подчеркнула, что вместе со своими соратниками будет и дальше добиваться того, чтобы все политзаключенные были освобождены, а в стране проведены новые выборы президента.

Экономист Сергей Чалый недавно сообщил, что Александр Лукашенко перешел “красную линию”. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.



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