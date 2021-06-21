 

Ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища

21.06.2021, 15:22, Новости дня
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Объем Чернореченского водохранилища в Севастополе увеличится до 50 млн кубометров благодаря прошедшим на прошлой неделе дождям, запасов хватит более чем на год, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.

«Около 50 млн кубов у нас будет уровень водохранилища благодаря ливням. Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город», – цитирует ТАСС замгубернатора.

По его данным, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров. 

«С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище», – добавил Жигулин. 

Также он добавил, что наполнились и другие источники воды: уровень Кадыковского карьера поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.

В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. 

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.



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