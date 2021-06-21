Здание военной академии имени Фрунзе загорелось в центре Москвы

В здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар происходит в здании академии Вооруженных сил на проезде Девичьего поля, 4. Площадь пожара уточняется», – сообщил собеседник ТАСС.

Из строения вырывались клубы черного дыма, через некоторое время они сменились на белый дым, ведется тушение.

В субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных.