 

Здание военной академии имени Фрунзе загорелось в центре Москвы

21.06.2021, 15:22, Новости дня
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В здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар происходит в здании академии Вооруженных сил на проезде Девичьего поля, 4. Площадь пожара уточняется», – сообщил собеседник ТАСС.

Из строения вырывались клубы черного дыма, через некоторое время они сменились на белый дым, ведется тушение.

В субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных.



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