 

В ООН анонсировали вступление в силу конвенции о запрете домогательств на работе

21.06.2021, 15:22, Новости дня
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Конвенция Международной организации труда (МОТ), которая требует полного искоренения в трудовой сфере насилия и домогательств, вступит в силу 25 июня, сообщили в МОТ (является специализированным учреждением системы ООН).

«Первый международный договор по вопросу насилия и домогательств вступает в силу 25 июня 2021 года – по прошествии двух лет после того, как он был одобрен Международной конференцией труда», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что конвенцию ратифицировали шесть стран – Аргентина, Намибия, Сомали, Уругвай, Фиджи и Эквадор. Поясняется, что на эти страны ляжет юридическая обязанность по соблюдению положений конвенции по прошествии года после ратификации.

В МОТ пояснили, что Конвенция № 190, а также Рекомендация № 206 «признают право каждого на мир труда, свободный от насилия и домогательств, и обеспечивают общие рамки для действий». В конвенции впервые дано «международное определение» насилия и домогательств на рабочем месте, в том числе на гендерной основе. Согласно этому определению, речь идет о «неприемлемых формах поведения и практики или угрозы таковых», целью или следствием которых является «причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательства».

Страны, которые ратифицировали конвенцию, обязуются ввести законодательный запрет на насилие и домогательства на рабочих местах, осуществлять мониторинг этого запрета и обеспечить работникам свободный доступ к средствам правовой защиты.

Генеральный директор МОТ Гай призвал страны ратифицировать документ, чтобы «вместе с работниками и работодателями, а также с их организациями построить достойную, безопасную и здоровую трудовую жизнь для всех».

Целью МОТ является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. В организации состоят 187 государств, включая Россию.

Ранее кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков рассказал о проблеме домогательств женщин к мужчинам на работе, которые распространены гораздо шире, чем принято думать, поскольку большинство мужчин просто молчат о данной проблеме из-за стереотипной реакции общества.



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