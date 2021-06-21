Ничего хорошего из этого не выйдет: с какими мужчинами даже не стоит начинать строить отношения

Когда женщина увлечена мужчиной, она находится под влиянием гормонов, и ее разум отказывается критически подходить к ситуации. Ей все нравится в потенциальном партнере, и она не видит даже тех минусов, которые очевидны для окружающих. Для таких случаев психологи составили список, состоящий из десяти типов представителей сильного пола, с которыми не стоит начинать строить отношения, потому что ничего хорошего из этого не выйдет.

Любитель спиртного

Если мужчина на первом свидании вместе с вами выпьет по бокалу вина, ничего криминального в этом, конечно, нет. Но если же он не остановится на этом и позволит себе расслабиться не в меру, вам следует насторожиться. Даже если ваш визави будет уверять вас, что состоит в обществе трезвости, а сегодня просто разволновался и поэтому выпил лишнего.

Не верьте ему, скорее всего, он не мыслит себе отдыха без употребления спиртного, поскольку не смог удержаться от этого даже при первой встрече. Так зачем же вам связывать жизнь с таким человеком, если вы не хотите заполучить мужа-алкоголика. А такое “счастье” не нужно никому.

Скряга

Еще один нежелательный вариант для построения длительных отношений. Если мужчина не готов истратить дополнительные средства для того, чтобы порадовать любимую, такие отношения вряд ли можно назвать здоровыми. Если он живет один, то волен тратить свои деньги так, как ему вздумается, экономя на том, на чем считает нужным.

Если же он хочет партнерства, ему придется кардинально пересмотреть свои представления, связанные с финансами. Но способен ли он на это? – вот в чем вопрос. А вдруг вы на время окажетесь без собственного заработка? Перспектива попасть во власть скряги вряд ли вас устроит. Поэтому, когда вы видите, что он экономит на цветах, на такси, на угощении, лучше сразу прекратите общение.

Критикан

То, что сразу должно насторожить женщину, это критика в ее адрес. Хотя она часто завуалирована, будучи представленной в шутливой форме. И вы можете решить, что это совсем не обидно, просто мужчина хочет разрядить обстановку.

Но не обольщайтесь: шутки по поводу вашего веса, возраста, черт лица, кулинарных способностей, музыкального слуха – это отнюдь не дружеское подтрунивание, а скрытая агрессия и попытка внушить вам, что вы недостаточно хороши.

Помните, что подобными замечаниями нарушаются ваши личные границы, вашей самооценке наносится значительный урон, вас унижают и обесценивают ваш опыт. Вряд ли это то, о чем вы мечтали.

Женатый

Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда несвободные мужчины ищут приключений на стороне, выдавая себя за холостяков. И в подавляющем большинстве случаев отношения, которые они заводят, оказываются краткосрочными. Ведь шансы на то, что, безумно влюбившись в вас, он уйдет из семьи, начав новую жизнь с вами, катастрофически минимальны.

В связи с этим вам стоит с самого начала озаботиться выяснением истинного семейного положения претендента на близкое знакомство с вами. Для этого нужно, узнав его координаты в социальных сетях, оставить на его странице комментарии под фотографиями и массу сердечек. Женатый сразу же удалит все это, а холостой будет благодарить.

Маменькин сынок

Такого мужчину легко узнать по тому, что ваша беседа на первом свидании постоянно прерывается его общением по телефону с мамой, во время которого обсуждаются домашние дела. Маменькин сынок панически боится не отозваться на звонок строгой родительницы. Если вы продолжите знакомство с таким индивидом, вам следует быть готовым к непрерывному сравнению с его любимой мамашей, которое, конечно же, будет не в вашу пользу.

Вы услышите, что она и готовит лучше, и гладит искуснее, и в квартире убирает старательнее, и говорит грамотнее, и ведет себя интеллигентнее. Вас на каждом шагу будут сопровождать упреки в том, что вы не дотягиваете до ее уровня. Ее мнение всегда будет правильным. И если она не одобрит вашу кандидатуру, вас вряд ли ждет долгая счастливая жизнь в браке, так как свекровь будет делать все, чтобы развести вас.

Нарцисс

Уже на первой встрече с ним бросается в глаза ряд деталей, выдающих его самовлюбленность и восхищение собственной внешностью. В вестибюле ресторана он надолго задерживается перед зеркалом, постоянно делает селфи. Если вы вдруг нечаянно задели его идеальную прическу, нарцисс раздражатся: ведь он лишь недавно вышел из парикмахерской и хочет удивить всех своей модной стрижкой и укладкой. Он выбирает столик, который находится рядом с зеркалом и во время беседы любуется своим отражением. И все это – явный перебор.

Кроме того, такие мужчины – эгоисты, их не волнует чужое мнение, своих целей они добиваются любой ценой, делают исключительно то, что приятно и выгодно только им. Заботы от нарцисса вы не дождетесь, он на нее попросту не способен.

Лжец

Конечно, если мужчина достиг больших высот в искусстве вранья, вам вряд ли удастся быстро вывести его на чистую воду. Хотя такие случаи, скорее, являются исключением. И женщины легко попадаются на удочку сказочника, когда сами “обманываться рады”. Если же вы будете достаточно внимательны, то заметите нестыковки в речи обманщика. Так как фантазеры, как правило, люди увлекающиеся, их в большинстве случаев можно поймать на противоречиях.

Например, ваш визави с упоением сообщает вам, что в скором времени станет управляющим в крупной компании и в то ж время извиняется, что сегодня он не при деньгах, поэтому за угощение в кафе придется заплатить вам. В таком случае не нужно быть сверхпроницательной, чтобы уличить его во лжи.

Ревнивец

Когда на первом свидании мужчина сообщает, что в вашем лице он наконец нашел, то что долго искал, и теперь никуда вас не отпустит, – это явно повод для беспокойства. Он с вами едва знаком и уже заводится, когда вы упомянули о своих прежних отношениях. Затем он нервно начинает задавать вопросы: “Кто прислал тебе СМС? Почему мужчина, сидящий за соседним столиком, так внимательно на тебя смотрит?”

Не странно ли это? Конечно странно! Это явный признак того, что вы нарвались на ревнивца. И если вы будете общаться с ним и далее, вас ждут постоянные проверки, упреки, незаслуженные обвинения и вечные оправдания.

Нытик

Для такого мужчины встреча с вами – прекрасный повод пожаловаться на окружающих его людей и на жизнь в целом. Он поспешит сообщить вам, что его начальник – просто негодяй, коллеги – сплошь недалекие личности, соседка – редкая склочница. И вообще, жизнь у него скучная, а работа неинтересная.

Конечно, нытик сразу испортит вам настроение своими претензиями, жалобами и недовольством. И для чего вам такое сокровище? Бросайте его без всякого сожаления, и чем скорее, тем лучше.

Агрессор

Сильные, уверенные в себе, инициативные мужчины, безусловно, импонируют представительницам противоположного пола. Но агрессия – это совсем другое. Уверенность в себе не должна переходить в наглость и в хамское поведение.

Если ваш новый знакомый, будучи недовольным обедом в ресторане, нисколько не стесняясь ни вас, ни окружающих, устраивает громкий скандал обслуживающему персоналу, не стоит искать дополнительных признаков его агрессивности. Лучше бегите от него подальше, пока вы сами не стали жертвой его необузданного характера.