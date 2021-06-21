Мать Наташи Королевой рассказала о размере своей американской пенсии

Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, принимала участие в съемках выпуска программы «Звезды сошлись». Она проживает в Майами и даже получает там пенсию.

Людмила Порывай рассказала, что в Америке не работала ни одного дня, но государство ежемесячно платит ей пенсию 600 долларов. Зрители удивились размеру пособия, которое она получает в Майами. В студии находилась и актриса Наталья Аринбасарова, которая заявила, что ее пенсия намного меньше. Она получает чуть больше 15 000 рублей и не скрывает, что ей помогают наследники, так как не хотят, чтобы мать в чем-то испытывала нужду. Дочь часто покупает ей одежду и даже презентовала шубу.

Как пишет «Глобал», наследники Натальи Аринбасаровой – это известные личности. Егор Кончаловский – сын, является режиссером, а дочка Екатерина Двигубская – писательница. Сын часто предлагает родительнице сниматься в кино.

Источник: globalmsk.ru