Названа оптимальная стоимость отдыха в Турции в июне

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21.06.2021, 14:40, Разное
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Российские туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха в Турции в первый месяц лета. С вылетом 22 июня и проживанием в трёх-пятизвёздочных гостиницах это удовольствие обойдётся путешественникам суммой в 40-100 тысяч рублей.
Например, обнародовал свои расценки туроператор Coral Travel. Девять ночей в трёхзвёздочном отеле с отправлением из Москвы в Анталью оценили суммой 50 тысяч рублей. За подобный тур с вылетом из главного города Свердловской области придётся отдать 70 тысяч. Российский туроператор PEGAS Touristik предлагает путёвку в четырёхзвёздочный отель с отправкой из столицы РФ за 55 тысяч рублей. Номер в гостинице более высокого класса обойдётся суммой 80-100 тысяч.

У компании ANEX Tour путёвка в четырёхзвёздочный отель в Анталье на семь ночей стоит 42 тысячи рублей. За номер в гостинице классом выше придётся выплатить на 9,5% больше указанной суммы денег. «Интурист» предлагает путёвку на семь ночей в Кемер с вылетом 24 июня за 40-50 тысяч рублей.

Сейчас цены в этой сфере деятельности меняются каждые 60-120 минут в соответствии с интересом покупателей. В упомянутых примерах туроператоры указали стоимость путёвок с учётом перелёта в обе стороны, проживания, питания и медицинской страховки.

Источник: lenta.ru



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