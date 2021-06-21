Стас Михайлов оказывает помощь семье Анастасии Заворотнюк

Представители программы «Ты не поверишь!» узнали, что Стас Михайлов, известный певец, негласно помогает Анастасии Заворотнюк. Исполнитель выделяет деньги на терапию артистки, что делают и другие популярные личности шоу-бизнеса.

Стас Михайлов всем рекомендует наблюдать за своим здоровьем. Он не скрывает, что не любит афишировать свою помощь актрисе Анастасии Заворотнюк. Певец желает ей скорого выздоровления и крепкого здоровья. Также признается, что хочет, чтоб у нее были изменения в лучшую сторону.

Как пишет «Глобал», Анна Исаева, пиар-менеджер, отмечает, что позицию родных актрисы знают все. Никто не рассказывает подробности болезни знаменитой актрисы, но ей оказывают содействие и многие другие звезды шоу-бизнеса. Коллеги желают, чтобы она как можно быстрее вернулась к привычной жизни.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк 2 года ведет борьбу с тяжелой болезнью. Недавно в СМИ возникла информация о том, что здоровье актрисы ухудшилось, но родственники не комментируют известие.

Источник: globalmsk.ru