Кулеба заявил, что “зеленый” переход экономик – историческая данность, хоть производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво

Кулеба отметил, что “зеленый” переход экономик является исторической данностью и, хотя производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво, историю невозможно остановить.

“Для Украины развитие альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, несет большое облегчение и открывает новые возможности. Еще 10 лет назад доля солнечной и ветровой генерации в нашей экономике была почти незаметной. Сейчас это важный элемент энергобаланса Украины”, – сказал глава МИД.

Он напомнил, что Украина в энергетической стратегии ЕС названа приоритетным партнером в поставках “зеленого” водорода на рынок стран Европы. Министр заверил, что Украина целенаправленно работает над подготовкой к такому экспорту.

Контекст:

Власти в Украине хотят ввести акцизный налог на продажу “зеленой” электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта “Экономическая правда”. В ЕБРР раскритиковали планы Украины ввести акциз на “зеленую” энергию.

Законопроект №5600 Кабмина с этой нормой зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений “путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны”, а также устранение пробелов действующего законодательства.

Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом Министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Цена акций норвежской компании Scatec Solar, у которой есть активы и в Украине, упала на 10% из-за того, что в Украине не решается проблема долгов за произведенную электроэнергию, а также из-за инициирования дополнительных законодательных изменений – введения акцизного сбора.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов. Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

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