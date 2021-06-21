 

“Терминатор”, “Круто выглядите”. Руслана в топе и мини-шортах произвела в сети фурор

21.06.2021, 14:38, Новости дня
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Во время съемки певица позирует в топе и мини-шортах за штурвалом катера, демонстрируя накачанные руки и пресс.

“Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единственный бит с природой. Сегодня день солнцестояния – день, когда в нашем полушарии больше солнца. И я сегодня в месте, где больше всего солнца в Украине – в солнечной Бессарабии, которую еще называют “украинской Калифорнией”, – написала она.

“Суперская физическая форма”, – отреагировали ее поклонники на публикацию.

“Терминатор Руслана”, – написали в комментариях фолловеры.

“Круто выглядите”, – прокомментировали снимки артистки подписчики.

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Публикация от Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Контекст:

Руслана – известная украинская певица, экозащитница, победительница “Евровидения 2004”. Певица замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж Русланы является ее продюсером и менеджером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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