Украинец Волков введен в международный Зал славы баскетбола

Отмечается, что из-за карантинных ограничений церемония проходила онлайн. Волков выступил с речью, в которой поблагодарил всех, кто помог ему достичь успехов в баскетболе.

В речи он упомянул свою первую баскетбольную школу в Чернигове, которая помогла ему “влюбиться в баскетбол”, юниорскую сборную Украины, переезд в США, где игрок с 1989-го по 1992 выступал в составе “Атланты”, а также игру в европейских командах.

“Думаю, мой статус члена Зала славы FIBA станет мотивацией для молодых игроков в Украине”, – отметил Волков.

Контекст:

Александр Волков – олимпийский чемпион по баскетболу (1988), чемпион Европы (1985), чемпион СССР (1988, 1989) народный депутат Украины 5-7 созывов.

Окончил Киевский институт физической культуры. В 1980-х годах играл за киевский “Будівельник”, ЦСКА (Москва).

В период 1989-1992 – игрок “Атланта Гокс” (США).

1992-1993 – играл в команде “Панасоник” (Италия).

1993-1995 – игрок команд “Панатинаикос” и “Олимпиакос” (Греция).

Закончил карьеру из-за травмы. С 1998 стал тренером национальной сборной Украины, а через год основал баскетбольный клуб “Киев”.

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