 

Корреспондент – Кулеба рассказал, как Киев будет защищаться от России турецкими беспилотниками

21.06.2021, 14:36, Новости дня
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет использовать турецкие беспилотники Bayraktar как «фактор сдерживания российской агрессии, в том числе в Донбассе». Как пишет «Корреспондент», дипломат добавил, что если РФ всё же начнёт масштабную операцию против Украины или перейдёт в атаку, Киев применит БПЛА для защиты своей территории.


Reuters

Дроны Bayraktar TB2 турецкого производства будут использоваться Украиной как «фактор сдерживания российской агрессии, в том числе в Донбассе». Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия подумает дважды, перед тем как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретённого нами вооружения. Однако если РФ всё же начнёт масштабную операцию против Украины или перейдёт в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», — подчеркнул дипломат.

При этом Кулеба отметил, что Анкара придерживается единой позиции по поставкам Киеву БПЛА, несмотря на давление Москвы.

«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция — государство, которое уважает себя и пользуется уважением других. Соглашение благоприятно для обеих сторон», — заявил украинский министр.



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