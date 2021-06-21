 

Более 100 кафе и ресторанов подали заявки на создание бесковидных зон

21.06.2021, 14:30, Разное
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Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что на прошлой неделе рестораторы Москвы предложили мэру Сергею Собянину создать в своих заведениях зоны, полностью свободные от коронавируса. Эта идея была поддержана.

По словам Немерюка, в департаменте рассчитывали, что на такой эксперимент пойдут порядка 15-20 заведений. Но оказалось, что более 100 кафе и ресторанов подали заявки и прислали свои пожелания по почте. Глава департамента надеется, что скоро заведения заработают в новом формате – с бесковидными зонами.

Он также пояснил, что кафе и рестораны, свободные от коронавируса, смогут посещать все, кто получил второй компонент вакцины, предъявив QR-код.

“Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал”, – сказал Немерюк.

Заведения могут принять участие в эксперименте по снятию ограничений, заполнив форму на портале i.moscow.

Напомним, ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Предприниматели позитивно оценили такое решение. По их мнению, это позволит бизнесу “работать, а не стоять закрытым и нести убытки”.



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