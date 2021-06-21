 

Прививку от коронавируса можно сделать в семи офисах “Мои документы”

21.06.2021, 14:30, Разное
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Сделать прививку от коронавируса можно не только в медучреждениях, но и офисах “Мои документы”:
шести флагманах и центре госуслуг района Ясенево. Мобильные бригады в таких офисах работают каждый день: во флагманских офисах – с 10:00 до 21:00, в Ясенево — с 08:00 до 19:30.

Все пункты оснащены специальным оборудованием для правильного хранения вакцины от коронавируса. В центрах “Мои документы” соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Помочь желающим вакцинироваться помогают специалисты офисов: например, рассказывают, как правильно заполнить необходимые документы. Перед вакцинацией врач проводит осмотр пациента, а также наблюдает его в течение 30 минут после прививки. Предварительная запись не нужна.

Напомним, пункты вакцинации работают на базе 100 городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 20:00. Также прививку можно сделать в торговых центрах, частных медицинских клиниках и павильонах “Здоровая Москва”.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Такое постановление подписал главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Предприниматели позитивно оценили такое решение.



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