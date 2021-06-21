 

Блок Кочаряна отказался признавать итоги парламентских выборов в Армении

21.06.2021, 14:24, Новости дня
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Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» не признает итоги внеочередных парламентских выборов и намерен обратится в Конституционный суд (КС) для обжалования результатов.

«Блок «Армения» не признает итоги выборов. Мы намерены обратится в КС», – сообщил лидер партии «Возрождающаяся Армения», один из основателей предвыборного блока Ваге Акопян.

По его словам, все подробности лидеры блока озвучат в ходе пресс-конференции, которая запланирована на 22 июня, передает ТАСС.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, на 19.00 мск воскресенья явка составила 49,4%.

Согласно предварительным результатам, конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Второе место занял блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Третьей силой, прошедшей в парламент, стал блок «Честь имею» бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна. 



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