 

Потанин рассказал Путину о планах развития «Норникеля»

21.06.2021, 14:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин встретился с главой «Норильского никеля», владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным, который рассказал о планах по развитию компании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам», – передает его слова

Также Потанин рассказал Путину, как «Норникель» реализует свои обязательства в социальной сфере.

Ранее Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.



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