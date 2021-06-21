Лайфхак по визуальному уменьшению носа: понадобится тональник и пинцет

Как же хочется иметь аккуратный, красивый носик! Если вам кажется, что ваш нос недостаточно тонкий, не спешите прибегать к пластической хирургии. Есть лайфхак, который поможет сделать его тоненьким за несколько движений.

Маленький носик с помощью пинцета

Если следовать этому видео, для макияжа нам понадобится пинцет, жидкий бронзатор (средство для контуринга), спонжик для тушевки средства и пинцет.

Раскрыв пинцет, надеваем его на носик. Рисуем средством две полоски вдоль пинцета (внутри инструмента). Спонжиком тщательно тушуем линии, снимаем пинцет, и вуаля! Аккуратный носик готов. Какая красота!

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