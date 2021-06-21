 

Модный образ без затрат: 5 трендов этого лета, которые давно есть в шкафу

21.06.2021, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модные эксперты назвали несколько основных трендов этого лета. Многие эти тренды уже есть в гардеробе каждой модной и стильной девушки. Именно поэтому, если хотите выглядеть притягательно и эффектно, стоит просто заглянуть в свой шкаф.

Вот несколько трендов, которые сейчас пользуются популярностью, а также советы относительного того, с чем их лучше всего носить, чтобы выглядеть эффектно и стильно.

Мини-юбка

Этим летом в моду снова возвращаются модные и сексуальные тренды из нулевых. К ним относится такой наряд, как мини-юбка. Стилисты рекомендуют сочетать ее с более сдержанными вещами, в частности, такими как лаконичный укороченный топ или же рубашка оверсайз.

Дополнить свой образ можно при помощи эффектной сумки-багета и сандалий на плоской подошве. Это отличный вариант для модных и стильных девушек, которые всегда хотят быть в центре внимания.

Пышные рукава

Пышные романтические рукава пользуются большой популярностью и выглядят очень эффектно. Наверняка в гардеробе совершенно каждой модницы найдется красивый топ с объемными рукавами, который этим летом эксперты рекомендуют сочетать с шортами, джинсами и даже велосипедками.

Также отлично будет смотреться платье с пышными рукавами. Его можно смело надевать на прогулку, дополнив создаваемый образ кроссовками или сандалиями на шнуровке и крупными серьгами.

Кроп-топ

В этом году большой популярностью пользуются стильные, эффектные и яркие кроп-топы, которые отлично подходят современным девушкам с красивой фигурой.

Укороченные топы вошли в моду несколько лет назад и по-прежнему остаются актуальными. Отлично смотрится такой наряд вместе с джинсами оверсайз или же облегающими юбками. Также их можно носить вместе с красивыми шортами.

Объемная рубашка

Удлиненные и объемные рубашки, точно так же, как и футболки оверсайз, пользуются большой популярностью и остаются актуальными на протяжении длительного времени.

По мнению стилистов, это просто идеальная вещь, которую можно носить летом, так как объемные силуэты просто идеально смотрятся вместе с совершенно любым низом.

Объемная рубашка может стать самой настоящей находкой для создания пляжного образа.

Большие и широкие очки

Изящные солнцезащитные очки, выполненные в стиле 90-х годов, уже уходят в прошлое.

На смену им приходит гламурный оверсайз. Модные эксперты уверены в том, что в коллекции совершенно каждой модницы точно найдется как минимум одна пара больших солнцезащитных очков.

Этим летом можно смело их доставать из своего шкафа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / Совет безопасности соберётся для обсуждения цен на свёклу

09.09 / «Дело профессоров»

21.12 / Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций

29.11 / На аукционе Bonhams продана георгиевская ленточка, принадлежавшая Святому Георгию

24.12 / Компания Infiniti в РФ прекращает продажи седанов и купе

07.08 / Авиакомпания «Победа» трудоустроит своих пилотов в таксопарке

04.11 / На конкурсе “Большая перемена” победили 600 школьников

19.10 / Собянин высказался о возможности введения комендантского часа в Москве

30.04 / Колодцы в пустыне для себя и других животных вырыли мустанги и одичавшие ослы

22.04 / Скончалась звезда “Битвы экстрасенсов” Диля Абдрашитова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика