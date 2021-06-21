Модный образ без затрат: 5 трендов этого лета, которые давно есть в шкафу

Модные эксперты назвали несколько основных трендов этого лета. Многие эти тренды уже есть в гардеробе каждой модной и стильной девушки. Именно поэтому, если хотите выглядеть притягательно и эффектно, стоит просто заглянуть в свой шкаф.

Вот несколько трендов, которые сейчас пользуются популярностью, а также советы относительного того, с чем их лучше всего носить, чтобы выглядеть эффектно и стильно.

Мини-юбка

Этим летом в моду снова возвращаются модные и сексуальные тренды из нулевых. К ним относится такой наряд, как мини-юбка. Стилисты рекомендуют сочетать ее с более сдержанными вещами, в частности, такими как лаконичный укороченный топ или же рубашка оверсайз.

Дополнить свой образ можно при помощи эффектной сумки-багета и сандалий на плоской подошве. Это отличный вариант для модных и стильных девушек, которые всегда хотят быть в центре внимания.

Пышные рукава

Пышные романтические рукава пользуются большой популярностью и выглядят очень эффектно. Наверняка в гардеробе совершенно каждой модницы найдется красивый топ с объемными рукавами, который этим летом эксперты рекомендуют сочетать с шортами, джинсами и даже велосипедками.

Также отлично будет смотреться платье с пышными рукавами. Его можно смело надевать на прогулку, дополнив создаваемый образ кроссовками или сандалиями на шнуровке и крупными серьгами.

Кроп-топ

В этом году большой популярностью пользуются стильные, эффектные и яркие кроп-топы, которые отлично подходят современным девушкам с красивой фигурой.

Укороченные топы вошли в моду несколько лет назад и по-прежнему остаются актуальными. Отлично смотрится такой наряд вместе с джинсами оверсайз или же облегающими юбками. Также их можно носить вместе с красивыми шортами.

Объемная рубашка

Удлиненные и объемные рубашки, точно так же, как и футболки оверсайз, пользуются большой популярностью и остаются актуальными на протяжении длительного времени.

По мнению стилистов, это просто идеальная вещь, которую можно носить летом, так как объемные силуэты просто идеально смотрятся вместе с совершенно любым низом.

Объемная рубашка может стать самой настоящей находкой для создания пляжного образа.

Большие и широкие очки

Изящные солнцезащитные очки, выполненные в стиле 90-х годов, уже уходят в прошлое.

На смену им приходит гламурный оверсайз. Модные эксперты уверены в том, что в коллекции совершенно каждой модницы точно найдется как минимум одна пара больших солнцезащитных очков.

Этим летом можно смело их доставать из своего шкафа.