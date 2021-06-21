Яна Рудковская и Евгений Плющенко крестили младшего сына

В выходные, накануне православного праздника Святой Троицы, в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло важное событие – знаменитая пара крестила своего младшего сына Арсения. В крестные родители своего восьмимесячного сына Яна и Евгений выбрали близких друзей – дизайнера Наталью Якимчик и фигуриста, олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе. Яна поделилась фото из храма на своей странице в Instagram:

В канун праздника “Святой Троицы” покрестили Арсюшу. Благодарим наших близких друзей – Наташу Якимчик и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе – за согласие стать крестными родителями для нашего малыша. Мое сердце и душа спокойны, – подписала серию фото Яна.

Наталья Якимчик и Антон Сихарулидзе с крестником Арсением Плющенко

Крестная мама Наталья Якимчик тоже поделилась со своими подписчиками важной новостью и опубликовала фото из храма:

Вчера в моей жизни произошло очень важное событие! Я стала крестной мамой волшебного малыша Арсюши. Очень трогательный и красивый день, наполненный счастьем и любовью! Очень буду стараться стать ему надежной опорой и поддержкой в жизни! – написала новая крестная.

Крестины сына Яна и Евгений отметили большим праздником, который устроили в саду своего загородного дома, где накрыли столы и декорировали территорию в пастельных бежевых и голубых тонах, а центральным элементом декора стала скульптура голубого жирафа.

Наталья Якимчик с крестником

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Первый кусок праздничного торта, сделанного в тех же нежных тонах, отрезал старший брат Арсения восьмилетний Саша Плющенко. Своими эмоциями от праздника поделился один из звездных гостей вечеринки Филипп Киркоров:

В очередной раз попал в волшебную сказку, которую создала фея Яна Рудковская в честь крестин Арсения. Летний светлый праздник накануне Святой Троицы. Пусть ангелы-хранители оберегают Арсения, а рядом всегда будут лучшие родители и добрые друзья, – подписал пост Филипп Киркоров.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров и Яна Рудковская с сыном Сашей

Напомним, что Арсений четвертый сын Яны и второй ее общий ребенок с мужем Евгением Плющенко. Мальчика родила суррогатная мама 25 сентября 2020 года. Яна поделилась радостной новостью несколько дней спустя. У Арсения Плющенко, которому скоро будет девять месяцев, уже есть свой собственный аккаунт в Instagram.