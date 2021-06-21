Вакцинация против COVID-19 не ухудшает качество и концентрацию сперматозоидов



1

минута

В ходе исследования ученые из Университета Майами взяли образцы спермы 45 мужчин 25-31 года, у которых не было проблем с фертильностью и они собирались получить первый компонент вакцины от коронавируса производителей Pfizer или Moderna.

Спустя 70 дней после получения второй дозы вакцины исследователи взяли новые образцы у добровольцев, после чего исследовали их для определения объема, концентрации, подвижности и общего количества сперматозоидов. Ни у одного из участников не было обнаружено значительного снижения всех показателей, а концентрация и подвижность сперматозоидов даже увеличилась. По мнению ученых, это может быть связано не с вакцинацией, а с боле продолжительным воздержанием перед повторным взятием образцов.

«Поскольку вакцины содержат мРНК, а не живой вирус, маловероятно, что вакцина повлияет на качество сперматозоидов», — считают специалисты.

В рамках этого исследования не изучалось влияние векторных на мужскую фертильность, таких, как Johnson & Johnson или AstraZeneca, где использован модифицированный аденовирус.

«Несмотря на различный генетический материал механизм работы этих вакцин схожий, поэтому, исходя из биологии, мы не думаем, что с двумя другими препаратами должно быть как-то иначе», — цитирует CNN авторов исследования.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что российские вакцины против COVID-19 никак не влияют на женскую или мужскую фертильность. В ведомстве отметили, что все отечественные препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных, негативных последствий не выявлено.

«Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19», — рекомендует Роспотребнадзор.