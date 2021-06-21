Специалисты сообщили о штрафах, ожидающих россиян в собственной квартире

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21.06.2021, 13:42, Разное
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Специалисты напоминают о существовании штрафов, которые можно обрести в своих апартаментах. Несоблюдение санитарии и пожарной безопасности могут повлечь за собой взыскание.
Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, сообщил, что если человек живет в многоквартирном доме, то соседи могут жаловаться на неприятный запах, мышей и различных насекомых. Если в квартире антисанитария, то чаще всего вызывают клининговую службу, чтобы провести дезинфекцию, но оплачивать счет будет собственник жилья. Также курение на общедомовом балконе может повлечь штраф в 4-5 тысяч рублей.

Если из-за окурка испортится имущество, общее или частное, то виновник должен будет оплатить и его стоимость. Существует вероятность и уголовного наказания, если непогасшая сигарета повлечет за собой ухудшение здоровья, упав на балкон соседа, вызвав возгорание.

Как пишет «Политэксперт», штраф 3 тысячи рублей, могут выписать из-за свечей, мангалов, жаровни даже если человек использует их на своем балконе. Перепланировка обходится в 2-2,5 тысячи рублей, а собственник апартаментов будет восстанавливать планировку квартиры.

Источник: politexpert.net



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