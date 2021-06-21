 

Айза Долматова впервые призналась, что сделала аборт

21.06.2021, 13:42, Разное
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Ведущая и блогер Айза Долматова впервые пояснила о том, что сделала аборт. Она была беременна от певца Олега Майами, с которым рассталась несколько месяцев назад.
Айза Долматова воспитывает двух детей. Сыну Сэму, рожденному в браке с рэпером Гуфом, уже исполнилось 11 лет. Также у ведущей подрастает наследник Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина. Сейчас знаменитость старается все свободное время уделять детям. Недавно она призналась, что могла стать матерью в третий раз.

Об отношениях Айзы Долматовой и Олега Майами стало известно на шоу «Супер Айза». Она начала встречаться с молодым исполнителем после расставания со вторым мужем. Айза Долматова несколько раз расходилась, а потом снова сходилась с Олегом Майами. Сам же исполнитель называл возлюбленную пошлой и вульгарной.

О беременности от Майами Айза Долматова узнала случайно, на следующий день после операции, где ее ввели в общий наркоз. На тот момент знаменитость работала на двух телевизионных проектах, где нельзя было появляться с округлившимся животом. Долматова всегда рожала для себя, а не для мужчин. Она не могла отказаться от работы, поскольку ей нужны средства на содержание детей. В тот момент ведущая испугалась и приняла решение об аборте.

После прерывания беременности на сроке два месяца Долматова начала сходить с ума. Ей было плохо, как морально, так и физически. Олег Майами очень переживал из-за того, что возлюбленная сделала аборт, поскольку он выступал против него. Ведущей кажется, что она совершила ошибку. Долматова призналась, что все еще мечтает родить дочь, имя для которой придумала еще пять лет назад.



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