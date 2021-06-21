Май Абрикосов поругался с Рустамом Солнцевым из-за Бузовой

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов и его бывший коллега по телестройки Рустам Солнцев поругались из-за Ольги Бузовой. Первый заявил, что ведущую нужно запретить на российском ТВ. Сам же Солнцев считает его слова «бредом».

На своей странице в социальной сети Instagram Май Абрикосов заявил, что журналисты снова спрашивают Рустама Солнцева о его высказываниях и поступках. Он даже пошутил, что бывшего коллегу по телестройки уже можно назвать секретарем. Абрикосов вспомнил, что Солнцева на ТВ не видел с 2005 года, но тот, в свою очередь, следит за жизнью Тертишного в социальных сетях. Бывшему возлюбленному Ольги льстит этот факт.

Абрикосов заявил, что в ближайшее время займется прополкой огорода. О данном факте Солнцев может объявить всем журналистам. Тертишный вспомнил, каким оптимистом коллега по «Дому-2» был в молодости. Тогда казалось, что из него получится хороший ведущий.

Абрикосов призвал Солнцева не уходить в негатив, а делать акцент на самоиронии. Он считает, что не нужно обижаться на журналистов, которые не интересуются его жизнью, а только хотят получить комментарий по тому или иному поводу, пишет портал «Глобал. МСК».