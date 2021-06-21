 

Оккупационные власти Крыма заявили, что санкции ЕС “непоправимого ущерба” полуострову не нанесут

21.06.2021, 13:40, Новости дня
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По его словам, оккупационные власти Крыма “не питали себя иллюзиями” и “привыкли к санкционному давлению”.

В то же время Бобков признал, что ограничения все же отражаются на инфраструктурных проектах, “делают их менее простыми в реализации”, в частности, “когда речь идет о поставках иностранного оборудования”.

В понедельник в Совете ЕС заявили, что Европейский союз до 23 июня 2022 года продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма в 2014 году.

Они включают запрет на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму, сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном РФ полуострове.

Также запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В Евросоюзе подчеркнули, что не признают российскую аннексию полуострова.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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