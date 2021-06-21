 

Тина Кароль о будущей дочери: Я думаю, как для себя организовать этот вопрос

21.06.2021, 13:40, Новости дня
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“Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове”, – рассказала певица.

Тина Кароль отметила, что когда дочь повзрослеет, она хотела бы говорить с ней на тему женской гибкости. Артистка также отметила, что хочет написать для женщин книгу под таким названием.

ВИДЕОВидео: KTK TV / YouTube
Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу “Голос країни” на канале “1+1”.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием “Красиво” вышел в апреле 2021 года.

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. 

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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