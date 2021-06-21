 

Ряд стран присоединились к решению ЕС закрыть воздушное пространство для белорусских самолетов

21.06.2021, 13:40, Новости дня
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В ЕС напомнили, что приняли соответствующее решение 4 июня.

“Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к этому решению совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета”, – говорится в сообщении.

В пресс-релизе указано, что Европейский союз “принимает к сведению это обязательство и приветствует его”.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

Лукашенко заявлял, что задачей истребителя было обеспечение связи и вывод пассажирского самолета на посадку “в случае критической ситуации”.

В вооруженных силах Беларуси продолжают утверждать, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командир воздушного судна якобы получил не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапегу и Протасевича признали политзаключенными. 

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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