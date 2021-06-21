В Германии задержали россиянина, его подозревают в шпионаже в пользу РФ

Задержанный оказался сотрудником научно-технической кафедры при одном из университетов, расположенных в Германии.

Как сообщили в прокуратуре, в период между октябрем 2020-го и июнем 2021 года обвиняемый минимум три раза встречался с представителями российской разведслужбы. Уточняется, что “минимум в двух случаях он передал информацию, которой владел благодаря работе на кафедре, и получил за это наличные”.

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