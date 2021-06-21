Кулеба: Мы в шаге от заключения соглашения о свободной торговле с Турцией

“Мы в одном шаге от заключения соглашения о свободной торговле. Но, откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки”, – сказал Кулеба.

Он уверен, что подписание соглашения по ЗСТ компенсирует обеим странам все уступки, на которые они пойдут.

“Наша делегация готова прибыть в Анкару для дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежном шаге”, – уточнил министр.

Контекст:

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.

—