 

Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов

21.06.2021, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уникальный для медицинской практики случай произошёл в Московской области. Жительница одного из подмосковных посёлков с редкой патологией – двойной маткой – родила девочек-двойняшек.

Роды принимали в областном НИИ акушерства и гинекологии. Врачи подчеркнули особую необычность того, что девочки развивались и родились в отдельных матках: одна – в левой, другая – в правой. Считается, что выносить такую беременность крайне тяжело, а родить близнецов из разных маток – и вовсе почти невозможно. Однако оба младенца появились на свет недоношенными, поэтому врачи поместили их на выхаживание, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Иммунитет против вируса

06.03 / Мнение: Письмо: “Не создавать щипцы на эту тему”

28.01 / Мнение: Прошлые войны

09.02 / Биолог заявил о влиянии погоды на распространение коронавируса

29.08 / Мнение: Чёрные ветряки, тёплые остановки и новые температурные нормы

05.03 / Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае

16.07 / «Цифровой концлагерь» или прорыв в будущее: интервью депутата Анатолия Грешневикова о чипизации населения

08.03 / Житель Биробиджана сменил пол, чтобы получать подарки на 8 марта

29.09 / Ученые измерили количество материи во Вселенной

17.07 / Эксперты назвали 10 худших машин для покупки на вторичном рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика