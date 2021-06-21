В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары

Аномальная жара в ряде регионов России не является веским поводом для отмены масочного режима. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Лебедев пояснил, что защита от коронавируса COVID-19 гораздо важнее неудобств и дискомфорта, связанных с ношением масок. Он посоветовал россиянам использовать средства защиты из тонких тканей и светлых цветов. Эксперт добавил, что маска не мешает теплообменным процессам в организме, сообщает “Общественная служба новостей”.