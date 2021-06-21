Путин назвал главную задачу парламента

Многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях, сообщил президент Владимир Путин на встрече с парламентариями в связи с окончанием работы седьмого созыва Госдумы.

«Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого – всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства также поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за ответственность и работу на высоком уровне. По словам президента, нынешняя Госдума в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, а деньги не зависли и дошли по назначению.

«Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался. А так было не во всех странах мира», – сказал Путин.

Глава государства также отметил важность работы парламента «без пауз». «Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия», – добавил Путин.

Он указал, что Госдума седьмого созыва выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, работа была нацелена на результат.

«Конечно же, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательными, по делу. Знаю это в том числе по нашим встречам с лидерами думских фракций. И, уважаемые коллеги, хочу сказать, что я очень ценю наш такой диалог», – добавил Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение.

«Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Седьмой созыв Государственной Думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября.