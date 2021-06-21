 

Челябинец избил ремнем куривших кальян под его окнами девушек

21.06.2021, 13:26, Новости дня
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Напавший с ремнем на куривших кальян девушек в Челябинске несколько раз сильно ударил их, пострадавшая Анастасия Драницына заявила, что у нее на теле остались заметные следы.

Драницына сообщила, что инцидент произошел 20 июня около 6.20 по местному времени. Девушка сидела возле своего дома, они курили кальян, слушали музыку на телефоне и смеялись, отметила она каналу 360.

Из окна дома показался мужчина, который потребовал, чтобы девушки «заткнулись».

«Мы ему крикнули: «Вы сами сейчас кричите и создаете шум». Он еще раз повторил то же самое. Мы сказали: «Выходите». Минут через 10 он пришел и с матом начал сразу же нас бить ремнем. Сначала меня, потом еще одну подругу, а третью он четыре раза ударил и по телу, и по ляшкам. Везде остались следы. У меня очень сильно», – указала собеседница.

Она пояснила, что никто из других соседей не обращал на них внимания, они «никому не мешали».

Одна из девушек, по данным СМИ, написала заявление в полицию.



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