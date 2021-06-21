Путин: Выборы в Госдуму нужно провести так, чтобы их легитимность не вызывала сомнений

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

«До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости».

Глава государства также заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение родине является приоритетом.

Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.