 

Путин: Выборы в Госдуму нужно провести так, чтобы их легитимность не вызывала сомнений

21.06.2021, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.

«До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости».

Глава государства также заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение родине является приоритетом.

Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляют роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Зеленскому страшновато бороться с Коломойским, поэтому выбрали Медведчука – Рябошапка

06.09 / Кобзев объявил 2021 год в Иркутской области годом Байкала

25.10 / Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября – избирком

29.12 / Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника

05.08 / Названы регионы – лидеру по числу ЭКО

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

01.06 / В Японии создадут еще один аналог Кремниевой долины

23.02 / Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы

31.08 / Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии

16.09 / ВОЗ заявила об опасности эпидемии туберкулеза в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика